«Союзмультфильм»: певец Niletto снялся в новой серии «Простоквашино»
Тюменский певец Данил Прытков (наиболее известен как Niletto) стал героем новой серии мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал киностудии «Союзмультфильм».
«Певец приезжает в мульт-деревню по приглашению Шарика, чтобы помочь Дяде Федору с пересдачей нормативов по физкультуре», — сказано в публикации.
Известно, что артист не только снялся в картине, но и записал для проекта песню под названием «Подход». Премьера звездной серии состоялась 23 сентября.
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