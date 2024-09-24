«Союзмультфильм»: певец Niletto снялся в новой серии «Простоквашино»

Тюменский певец Данил Прытков (наиболее известен как Niletto) стал героем новой серии мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал киностудии «Союзмультфильм».

«Певец приезжает в мульт-деревню по приглашению Шарика, чтобы помочь Дяде Федору с пересдачей нормативов по физкультуре», — сказано в публикации.

Известно, что артист не только снялся в картине, но и записал для проекта песню под названием «Подход». Премьера звездной серии состоялась 23 сентября.