Софья Эрнст трогательно поздравила своего мужа с днем рождения

В свой день рождения генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст получил трогательное поздравление от своей молодой супруги Софьи. Медиамагнату 6 февраля исполнилось 64 года.

Счастливая семья

Софья младше своего супруга на 28 лет. Она актриса, но старается не афишировать свою личную жизнь. У пары трое детей: старшей дочке Эрике восемь лет, Кире — семь, а младшему Льву — четыре года. Эрнсты поженились в 2017 году.

«Спасибо за счастье быть женой Эрнста», — написала Софья в своих соцсетях в этот день рождения продюсера, хотя обычно она не пишет о личной жизни.

Год назад 35-летняя Софья опубликовала свои фотографии 10-летней давности, какой она была в начале отношений с Эрнстом. Поклонники восторженно отреагировали на снимки, назвали Софью «юной красавицей».

До этого у Константина Эрнста были отношения с театральным критиком Анной Силюнас, родившей ему дочь Александру, и с продюсером Ларисой Синельщиковой.