Софья Эрнст трогательно поздравила своего мужа с днем рождения
Софья Эрнст трогательно поздравила своего мужа с днем рождения
В свой день рождения генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст получил трогательное поздравление от своей молодой супруги Софьи. Медиамагнату 6 февраля исполнилось 64 года.
Счастливая семья
Софья младше своего супруга на 28 лет. Она актриса, но старается не афишировать свою личную жизнь. У пары трое детей: старшей дочке Эрике восемь лет, Кире — семь, а младшему Льву — четыре года. Эрнсты поженились в 2017 году.
«Спасибо за счастье быть женой Эрнста», — написала Софья в своих соцсетях в этот день рождения продюсера, хотя обычно она не пишет о личной жизни.
Год назад 35-летняя Софья опубликовала свои фотографии 10-летней давности, какой она была в начале отношений с Эрнстом. Поклонники восторженно отреагировали на снимки, назвали Софью «юной красавицей».
До этого у Константина Эрнста были отношения с театральным критиком Анной Силюнас, родившей ему дочь Александру, и с продюсером Ларисой Синельщиковой.
«Затянуло как в воронку»
Эрнст с юности мечтал о кинематографе, однако родители были против такой карьеры. Они боялись, что сын останется без «серьезного» образования. После школы Константин поступил в ЛГУ на биолого-почвенный факультет, в 25 лет он защитил диссертацию по генной инженерии. Жизнь была предсказуемая, и это ужасало будущего медиамагната.
Впервые на телевидении Эрнст появился в программе «Взгляд» в качестве сценариста, режиссера и интервьюера.
«Я зашел на ТВ по пути. И затянуло, как в воронку. Вы же помните то время: появился „Взгляд“, и на телевидении завихрилась такая энергия, такой оттуда попер драйв, что страшно захотелось во всем этом участвовать», — делился воспоминаниями Эрнст.
С того времени прошло почти 26 лет. Константин Эрнст стал успешным продюсером и медиамагнатом, а также многодетным отцом.