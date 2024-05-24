Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак появилась на главной вечеринке Каннского фестиваля amfAR Cinema Against AIDS в наряде за два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru .

По данным издания, гостями благотворительного балла стали мировые звезды первой величины: Хайди Клум, Белла Хадид, Диана Крюгер, Эльза Хоск, Сара Фергюсон и другие. Вели мероприятие актриса Деми Мур и певица Шер.

В Каннах также показалась российская телеведущая Ксения Собчак. На балл 42-летняя блондинка выбрала черный брючный костюм модного дома Schiaparelli стоимостью более двух миллионов рублей.

На Собчак был черный топ стоимостью около 350 тысяч рублей и широкие вечерние брюки за 700 тысяч рублей. Туфли обошлись примерно в 500 тысяч рублей, а сумочка — в 400 тысяч. Также телеведущая надела кольцо Schiaparelli стоимостью около 155 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что супермодель Белла Хадид посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале в откровенном наряде. Звезда выбрала прозрачное платье от Saint Laurent, которое не скрывало ее грудь.