Собчак разоблачила секрет материнства Пугачевой | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 11:21 Собчак разоблачила секрет материнства Пугачевой Собчак поставила под сомнение материнство Пугачевой из-за медпоказателей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360 в

Позднее материнство певицы Аллы Пугачевой оказалось под сомнением, так как, по мнению специалистов, женщины не способны замораживать свои яйцеклетки после 60 лет. Такое мнение они выразили в документальном фильме о процедурах ЭКО журналистки Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

Собчак попросила прокомментировать экспертов случаи с женщинами, которые утверждают, что стали матерями в 60 и более лет, заморозив яйцеклетки. По словам специалистов, предельный возраст для заморозки яйцеклетки — 45 лет.

Реклама

«Если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается яйцеклетка сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка, никаких чудес нет», — уточнили репродуктологи.

Журналистка отметила, что 20 лет назад таких технологий еще не было.

Ранее Пугачева заявляла, что заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. В 2013 году у певицы появились двойняшки Гарри и Лиза при помощи суррогатной матери Елены Ширининой.