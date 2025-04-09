Собчак после обещания помочь похоронить Пашу Техника перестала выходить на связь

Родные рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) согласились на интервью Ксении Собчак в обмен на помощь в организации похорон, но после записи она перестала выходить на связь. Его друг, пианист Лука Сафронов, рассказал об этом Starhit .

Он опроверг слухи о том, что Собчак якобы оплатила место на кладбище. По словам Сафронова, ведущая действительно обещала помочь, но затем пропала.

«Собчак обещала не деньги дать, а помочь с похоронами — оплатить место, может быть. Хоть что-то сделать, хоть чем-то помочь. Пишут, что подарила место? Вранье! Она сказала, что „постарается помочь“. Дословно», — подчеркнул Сафронов-младший.

Пашу Техника могли похоронить в могиле, где уже погребены его бабушка, тетя и другие родственники. Но она одноместная, и близкие решили искать другой вариант. Сафронов уточнил, что стоимость нового участка начиналась от 600 тысяч рублей.

«На данный момент Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее еще есть такая возможность, но на связь она не выходит», — пожаловался пианист.

Сбором денег занялся директор рэпера, организационные моменты взял на себя Сафронов. Возникли проблемы с поиском церкви для отпевания, так как не каждая способна вместить до пяти тысяч предполагаемых гостей.

Церемония прощания с Пашей Техником пройдет 11 апреля. Его похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.