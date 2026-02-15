Слуцкий рассказал, сколько денег на его российских счетах

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что держит в России около 300 миллионов рублей. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «За Деньги» .

«У меня в различных фондах, под управлениями, под всеми-всеми вещами — я думаю, что миллионов 300 рублей. Я получаю зарплату в Китае, есть какие-то инвестиции в Дубае, там есть счет», — сказал Слуцкий.

Тренер пояснил, что выстроил финансовую схему так, чтобы не смешивать потоки из разных стран. Российские доходы он направляет на повседневную жизнь и накопления внутри страны, а зарплату в Китае и другие поступления распределяет отдельно.

Тренер возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До переезда в Китай он тренировал казанский «Рубин». Под его руководством клуб занял предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетел в Первую лигу. Ранее Слуцкий также тренировал московский ЦСКА и был главным тренером сборной России.