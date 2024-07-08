«Слова вы помните». Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток» «Река Крови»

Russian Look
Фото: Russian Look/Global Look Press

Первый альбом группы «Кровосток» «Река крови» заблокировли на российских музыкальных сервисах. Об этом сообщили музыканты в своем Telegram-канале.

Авторы публикации уточнили, что пластинку заблокировали в России по решению Роскомнадзора.

«Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо», — написали артисты.

Теперь альбом можно послушать онлайн только в инструментальной версии.

Ранее по решению Роскомнадзора сервис «Яндекс.Музыка» заблокировал профиль белорусского певца Арсения Кисляка, более известного под псевдонимом Ap$ent. Представители платформы отправили запрос в ведомство и Генпрокуратуру, чтобы выяснить основания для такого решения.

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