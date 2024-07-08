«Слова вы помните». Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России
Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток» «Река Крови»
Первый альбом группы «Кровосток» «Река крови» заблокировли на российских музыкальных сервисах. Об этом сообщили музыканты в своем Telegram-канале.
Авторы публикации уточнили, что пластинку заблокировали в России по решению Роскомнадзора.
«Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо», — написали артисты.
Теперь альбом можно послушать онлайн только в инструментальной версии.
Ранее по решению Роскомнадзора сервис «Яндекс.Музыка» заблокировал профиль белорусского певца Арсения Кисляка, более известного под псевдонимом Ap$ent. Представители платформы отправили запрос в ведомство и Генпрокуратуру, чтобы выяснить основания для такого решения.