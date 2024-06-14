Слепакова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал юмориста Слепакова за нарушение деятельности иноагента

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юмориста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Слепаков Семен Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В чем конкретно заключалось нарушение, не уточняется. Суд назначил юмористу административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Слепаков* ликвидировал последний бизнес в России. Свое ИП он использовал для получения доходов от рекламы и выполнения различных контрактов.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

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