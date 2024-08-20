«Сладкая жизнь». Мадонна показала редкое фото с детьми в честь 66-летия

Певица Мадонна в честь 66-летия показала всех своих шестерых детей. Семейное фото она разместила в социальной сети Instagram*.

Мадонна 16 августа отметила свой день рождения. Позже она решила поделиться с поклонниками серией снимков с торжества. На одном из кадров певица стояла в окружении всех своих наследников, младшим из которых 11 лет.

Вечеринка стартовала в Позитано. Артистку пришли поздравить как минимум 30 человек. После нескольких дней празднования на побережье компания перебралась в Помпеи.

Мадонна выбрала для торжества белое кружевное платье, под которым просвечивалось черное бра.

Недавно Мадонна поучаствовала в пикантной фотосессии с возлюбленным. Ее запечатлели с распущенными волосами, которые прикрыли ее обнаженную грудь.

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