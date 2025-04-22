Скульптор Щербаков назвал Церетели создателем целого художественного мира

Скульптор Салават Щербаков поделился мыслями о коллеге Зурабе Церетели, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам собеседника СМИ, художник оказал значительное влияние на развитие искусства.

«Он создал мир — нашу художественную жизнь, был открыт ко всем направлениям в художественном искусстве. Он ценил слово „творец“, сам был творцом», — заявил Щербаков.

Он также отметил усилия Церетели по сохранению своего наследия для будущих поколений художников. Скульптору удалось добиться цели, несмотря на непростые периоды в истории страны, добавил Щербаков.