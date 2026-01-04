Скоропостижно скончался заслуженный артист России Роман Улыбин

Ведущий солист оперы, заслуженный артист России и управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Роман Улыбин скоропостижно скончался. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Причину смерти артиста не уточнили. О дате и месте прощания обещали сообщить дополнительно.

В театре отметили, что Улыбин окончил факультет музыкального театра ГИТИСа. Был учеником певицы Тамары Янко. В театр он пришел в начале 1990-х годов. Прошел путь от стажера до мастера, был продолжателем лучших традиций МАМТа.

«Он был уникальным „поющим актером“, для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», — говорится в некрологе.

Улыбин обладал актерским диапазоном, позволяющим ему играть различные роли, создавая незабываемые образы. В его репертуаре были роли Мефистофеля в «Фаусте», герцога де Сильва в «Эрнани», Мустафы в «Итальянке в Алжире», Минотавра в «Ариадне» и другие.

Прошлым летом Улыбина назначили управляющим оперным коллективом. Его дважды номинировали на премию «Золотая Маска» за роли Полония «Гамлете» и Тезея в «Сне в летнюю ночь» в 2009 и 2012 годах.