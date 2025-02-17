Скончался создатель шоколадной пасты Nutella

На 98 году жизни скончался Франческо Ривелла — итальянский химик, который принимал участие в создании и популяризации шоколадной пасты Nutella. Об этом сообщило издание Il Messaggero.
Ривелла начал работать на семью Ферреро, которая владела производством шоколада и кондитерских изделий, сразу после окончания химического факультета. Через некоторое время химик стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, сделавшего из туринской фабрики огромного кондитерского гиганта.
Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он проверял сырье, которое Микеле закупал со своим дядей Джованни, а кроме того изучал в специально созданной в Милане лаборатории продукцию конкурентов из половины Европы.
Il Messaggero
Именно такой подход и работа химика привели компанию к созданию шоколадной пасты Nutella, которую знают во всем мире. В этом году исполнится уже 60 лет с момента ее первого выпуска.
Ривелла работал в компании до самого выхода на пенсию в 1993 году. А скончался в пятницу 14 февраля, пережив своего бывшего начальника Микеле Ферреро на 10 лет.
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