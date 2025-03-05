Скончался режиссер фильма с двойником Путина Илья Шерстобитов

Скончался известный режиссер Илья Шерстобитов. Ему было 48 лет, о смерти артиста сообщила на официальном сайте пресс-служба Института кино и телевидения (ГИТР).

Кинопродюсер и сценарист скончался в среду, 5 марта. ГИТР не сообщил причин смерти Шерстобитова. Также не уточнялась и дата прощания с артистом.

Источники Telegram-канала Shot утверждают, что в последнее время режиссер жаловался на сильную усталость, низкое давление и аритмию. Шерстобитову резко стало плохо еще в пятницу, 28 февраля — как только он вернулся после съемочного дня.

Издание сообщило, что скорую помощь артисту вызвали родственники. Медики экстренно госпитализировали Шерстобитова, но спасти не смогли.

Шерстобитов — популярный российский режиссер. Он снял несколько короткометражек, затем стал известен как автор документалистики «Курская битва». Настоящую славу Илье Шерстобитову принес фильм 2018 года — одну из главных ролей в «Каникулах президента» сыграл известный «двойник» российского президента Владимира Путина Дмитрий Грачев.

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