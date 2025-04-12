Скончался кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался на 64-м году жизни. Его не стало 7 апреля. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале.

«Умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала она.

Гладильщиков родился в Краснодаре 28 апреля 1961 года. После школы поступил в МГУ на факультет журналистики на специальность «Театральная критика».

С 1986 по 1991 годы Юрий Гладильщиков занимал должность заведующего отделом искусства в «Литературной газете». Он вел передачу «Кинопанорама». За годы своей профессиональной деятельности Гладильщиков работал кинокритиком в «Известиях», «Ведомостях», «Огоньке» и других изданиях.

Аналитик оставил значительный след в отечественной киножурналистике. Гладильщиков предпочитал печататься под псевдонимами Иван Даммов и Давид Линченко. За заслуги перед кинематографом его наградили почетной медалью Каннского фестиваля.