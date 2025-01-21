Скончался гитарист Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс

Джон Сайкс, гитарист известных британских рок-групп 1970–1980-х годов, таких как Thin Lizzy и Whitesnake, скончался в возрасте 65 лет. Он страдал от рака, сообщило издание The Guardian .

«Многие будут помнить его как человека с исключительным музыкальным талантом. Но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, чье присутствие освещало собой пространство. Он шел по жизни в такт ритму своего внутреннего барабана и всегда поддерживал жертв несправедливости», — указано на официальном сайте музыканта.

Дэвид Ковердейл, фронтмен группы Whitesnake, поделился в своем Instagram* воспоминаниями о Сайксе, назвав новость о смерти музыканта «шокирующей». Гитарист Guns N'Roses Слэш также выразил свои соболезнования в связи с утратой.

Сайкс родился 29 июля 1959 года в городе Рединг, расположенном в графстве Беркшир. В юности он увлекался игрой на гитаре, вдохновляясь творчеством таких музыкантов, как Джимми Пейдж и Ричи Блэкмор. После переезда семьи в Блэкпул он присоединился к своей первой группе под названием Streetfighter.

После двух лет работы в метал-группе Tygers of Pan Tang Сайкс решил перейти в ирландскую Thin Lizzy. Его участие в группе помогло им создать более металлическое звучание, которое сделало их известными. Сайкс также сыграл на гитаре в финальном альбоме группы под названием «Thunder and Lightning», который вышел в 1983 году. В 1986 году фронтмен группы Фил Лайнотт умер, и группа распалась.

Ковердейл пригласил его присоединиться к британской группе Whitesnake, и Сайкс дебютировал на их альбоме 1984 года «Slide It In», который принес группе успех в США. В 1987 году он участвовал в записи их одноименного альбома, вновь способствуя созданию более привлекательного для публики звучания.

Вскоре после этого Ковердейл уволил всех участников группы, о чем они узнали только от A&R-менеджера их лейбла.

Затем Сайкс основал группу Blue Murder с известными сессионными музыкантами Тони Франклином и Кармайном Апписом. Их дебютный альбом 1989 года не имел успеха, как и альбом 1993 года «Nothin' But Trouble», выпущенный после ухода Франклина и Апписа. После этого Сайкс начал сольную карьеру и выпустил четыре студийных альбома.

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