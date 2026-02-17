Скончался автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

В возрасте 75 лет ушел из жизни Билли Стейнберг, известный автор текстов для Мадонны, Уитни Хьюстон и Синди Лопер. Его жизнь оборвалась после долгой борьбы с раком, сообщил адвокат музыканта Лори Сориано изданию Variety .

Стейнберг считается одним из самых успешных композиторов 80-х и 90-х годов. Первые хиты он создавал вместе с Томом Келли. Стейнберг писал тексты, а Келли сочинял музыку.

Среди его самых известных песен — Like a Virgin (Мадонна), True Colors (Синди Лопер), Eternal Flame (The Bangles), Alone (Heart), So Emotional (Уитни Хьюстон) и I Touch Myself (Divinyls). В 2011 году дуэт удостоили чести войти в Зал славы авторов песен.

Стейнберг сотрудничал с разными авторами и исполнителями. Вместе с Риком Ноуэлсом и Мари-Клэр Д’Убальдо он создал песни Falling Into You и One & One.

В марте 2025 года Билли Стейнберг и его сын Эзра, также автор песен, заключили глобальный издательский контракт с Sony Music Publishing.