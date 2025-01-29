Скончался актер Борис Улитин

Заслуженный артист России житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

«Житель блокадного Ленинграда Борис и заслуженный артист Российской Федерации Борис Улитин ушел из жизни», — заявили в комитете.

В его пресс-службе выразили искренние соболезнования родным и близким Улитина, коллегам и друзьям актера.

Мать Бориса Улитина была балериной Мариинского театра, а отец возглавлял театр на Литейном проспекте. В годы блокады Улитин остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью воссоединился лишь в 1943 году.

По окончании театрального института его заметил Николай Акимов и пригласил в труппу Театра комедии, в котором актер прослужил порядка 60 лет.

Голосом Улитина говорили персонажи более 40 мультфильмов и кинокартин, среди которых «Чужой против хищника», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря» и другие.