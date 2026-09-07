Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс--служба Московского драматического театра имени Пушкина, в котором актриса проработала 60 лет.

«Для нас это огромная утрата. Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», — заявили в пресс-службе.

О дате и времени прощания с заслуженной артисткой в театре пообещали сообщить позднее.

Уроженка Бугульмы Нина Попова попала в Московский драматический театр имени Пушкина после окончания Школы-студии МХАТ. Молодую актрису пригласил на работу художественный руководитель площадки Борис Равенских.

Среди ее заметных театральных работ — Зоя в «Метели», Нази в «Дуэли», Ольга в «Обломове», Груня в «Разорванном рубле», Капа в «Аленьком цветочке», Беатриче Флора в «Легенде о Паганини», Миссис Бойл в «Мышеловке». Она продолжала выходить на сцену и в преклонном возрасте.

В кино Попова дебютировала в 1968 году — сыграла Ирину в картине «Нейтральные воды». Всесоюзную известность ей принесла роль Жени Якушевой в многосерийном телевизионном фильме «День за днем».

Звание заслуженной артистки РСФСР Нине Поповой присвоили в 1984 году. Среди ее наград также есть орден Дружбы, знак отличия «За безупречную службу городу Москве», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.