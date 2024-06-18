Скончалась вдова Эльдара Рязанова

Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в 83 года

Фото: РИА «Новости»

На 84-м году жизни скончалась вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. О ее смерти в Telegram-канале сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова.

«Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова», — подчеркнула она.

Абайдуллина долгое время была худруком киноконцертного зала «Эльдар». Малюкова отметила, что судьба объединения теперь под вопросом.

Заместитель художественного руководителя зала Елена Гурко в беседе с ТАСС назвала вдову Рязанова локомотивом организации.

«Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность», — отметила она.

По словам Гурко, у Абайдуллиной было много друзей, а Рязанов посвящал своей супруге стихи.

Дату и место прощания с вдовой режиссера пока не определили.

Эмма Абайдуллина родилась в 1941 году. Посвятила много лет журналистике. Их свадьба с Рязановым состоялась в 1995 году. Для режиссера брак был третьим по счету.

Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

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