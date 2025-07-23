Синхронистка Пацкевич назвала желатин секретом стойкой прически

Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич поделилась секретами фиксации прически и макияжа во время выступлений. Об этом сообщил Life.ru .

По словам спортсменки, для стойкости укладки синхронистки используют пищевой желатин. Его растворяют и наносят на волосы в жидком виде.

Как пояснила Пацкевич, макияж наносят на более жирную основу и более толстым слоем, чтобы он выдержал короткий период нахождения в воде и был виден издалека. При этом используются стандартные средства из масс-маркета, добавила «Газета.ru».