Синхронистка Пацкевич назвала желатин секретом стойкой прически

Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич поделилась секретами фиксации прически и макияжа во время выступлений. Об этом сообщил Life.ru.
По словам спортсменки, для стойкости укладки синхронистки используют пищевой желатин. Его растворяют и наносят на волосы в жидком виде.
Как пояснила Пацкевич, макияж наносят на более жирную основу и более толстым слоем, чтобы он выдержал короткий период нахождения в воде и был виден издалека. При этом используются стандартные средства из масс-маркета, добавила «Газета.ru».
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