Сильвия Вентурини Фенди ушла с поста креативного директора Fendi
Сильвия Вентурини Фенди ушла с поста креативного директора всемирно известной группы Fendi. Об этом сообщило издание BoF.
Теперь она займет должность президента Fendi. Представители бренда уточнили, что новый состав креативных директоров объявят позже.
Сильвии Вентурини Фенди унаследовала семейный бизнес. До этого на отвечала за линии аксессуаров и мужской одежды модного дома, была ассистентом креативного директора. Последнюю коллекцию Fendi, сделанную под ее руководством, представили на прошедшей Неделе моды в Милане.
Основанный в 1925 году дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии.
Ранее итальянский модельер Франка Фенди умерла в возрасте 88 лет в Риме.