Сильвия Вентурини Фенди ушла с поста креативного директора Fendi

Сильвия Вентурини Фенди ушла с поста креативного директора всемирно известной группы Fendi. Об этом сообщило издание BoF .

Теперь она займет должность президента Fendi. Представители бренда уточнили, что новый состав креативных директоров объявят позже.



Сильвии Вентурини Фенди унаследовала семейный бизнес. До этого на отвечала за линии аксессуаров и мужской одежды модного дома, была ассистентом креативного директора. Последнюю коллекцию Fendi, сделанную под ее руководством, представили на прошедшей Неделе моды в Милане.

Основанный в 1925 году дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии.

Ранее итальянский модельер Франка Фенди умерла в возрасте 88 лет в Риме.