«Сидела уже мертвая». Ушла из жизни звезда «Битвы экстрасенсов»

Участница 10 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева умерла у себя дома. О случившемся kp.ru сообщил один из участников программы Никита Турчин.

«Ее обнаружил гражданский муж, который вернулся то ли с дачи, то ли с работы. У них были натянутые взаимоотношения. Нашел он ее в кресле. Она сидела уже мертвая», — рассказал Турчин.

После участия в популярном проекте Корнеева активно вела социальные сети и общалась с подписчиками. Звезда «Битвы экстрасенсов» часто выходила в прямые эфиры и рассказывала о своих музыкальных вкусах.

Причина смерти экстрасенса пока неизвестна. По словам Турчина, ранее у Корнеевой были проблемы с алкоголем, но последние 1,5 года она не пила и на здоровье не жаловалась.

Несколько лет назад умерла победительница 12 сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич. У нее остались две дочери. Незадолго до смерти ясновидящая попала в больницу.