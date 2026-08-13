Шура признался, что похудел с помощью подавляющих аппетит уколов

Певец Шура в интервью «СтарХиту» признался, что сбросил вес благодаря специальным инъекциям, которые подавляют аппетит. Артист подчеркнул важность консультации с врачом перед их использованием и предостерег поклонников от бесконтрольного применения таких средств.

«На диетах не сижу — очень люблю вкусно поесть и честно признаюсь, что похудел благодаря уколам, помогающим снизить аппетит, но предостерегаю всех, что их нельзя колоть бездумно, без консультации со специалистами», — привел слова исполнителя сайт KP.RU.