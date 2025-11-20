Шуфутинский рассказал о гармонии в браке с молодой супругой

Известный певец Михаил Шуфутинский уже много лет находится в счастливых отношениях со своей супругой Светланой, которая моложе его почти на 30 лет. Пара часто появляется вместе на публичных мероприятиях, в том числе и на концерте в Кремле, где Михаил Захарович поделился секретом своих крепких отношений. Об этом написал MK.RU .

История их знакомства началась почти 30 лет назад, когда Светлана работала танцовщицей в коллективе Шуфутинского. Пара сблизилась после трагической потери первой супруги Михаила Захаровича.

Шуфутинский не скрывает, что Светлана стала для него главной опорой и поддержкой.

«Я вообще счастливый человек», — утверждает Михаил Захарович. Он также подчеркнул, что в их отношениях нет места ревности: супруга не ревнует его к поклонницам.

Певец поделился своим взглядом на ревность, отметив: «А чего меня ревновать? Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И еще скажут: „Заберите обратно, ради Бога“».

Ранее Шуфутинский критиковал журналистов за излишнее внимание к деталям его личной жизни, подчеркивая, что некоторые вопросы не касаются общественности.