Шоу с Александром Гудковым отменили в Санкт-Петербурге
MR7: в Петербурге отменили показ шоу «ПЧК» с участием Александра Гудкова
Премьерный показ шоу «Подземелье Чикен Карри», в котором участвует комик Александр Гудков, отменили в Санкт-Петербурге. Мероприятие планировали провести 7 июля, сообщили журналисты MR7.
По данным издания, кинотеатры сети «Мираж» и «Формула кино» убрали сеансы из афиш. Поводом для этого послужило заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна. В своем Telegram-канале 3 июля он сообщил об отмене шоу с Гудковым в Тольятти, уточнив что это связано с массовым общественным возмущением.
Позже парламентарий узнал о запланированном показе шоу в сети «Киномакс» в Самаре. Он обратился в Минкультуры России, потребовав отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.
Хинштейн добавил, что при отсутствии прокатного удостоверения намерен добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности.
Представители Минкульта ответили, что прокатное удостоверение «Подземельям…» не выдавалось.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» в 52 регионах. Она также озадачилась отсутствием у комика статуса иноагента.