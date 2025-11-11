Шестой иск ветерана Афганистана к Пугачевой отклонили

Суд Москвы отклонил еще один из 6 исков ветерана Афганистана к Пугачевой

Фото: РИА «Новости»

Очередной иск, который ветеран Афганистана Александр Трещев подал против певицы Аллы Пугачевой, рассматривать не будут. Решение об отказе принял Савеловский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Заявление считается не поданным», — указали в судебных документах, на которые сослалось агентство.

Сначала иск оставили без движения, поскольку в нем необходимо было устранить недостатки, однако их не исправили.

Трещев шесть раз пытался добиться рассмотрения иска против Пугачевой, подав его в Тверской, Савеловский и Пресненский столичные суды, а также в Одинцовский суд Московской области.

В некоторых инстанциях иски уже вернули, в других они пока без движения.

Ветеран Афганистана заявлял, что Пугачева в последнем нашумевшем интервью опорочила честь президента Владимира Путина, усомнилась в принимаемых им решениях, оскорбила как армию, так и правоохранительные органы. За это Трещев потребовал взыскать с артистки полтора миллиарда рублей.

