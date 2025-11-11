Шестой иск ветерана Афганистана к Пугачевой отклонили

Суд Москвы отклонил еще один из 6 исков ветерана Афганистана к Пугачевой

Очередной иск, который ветеран Афганистана Александр Трещев подал против певицы Аллы Пугачевой, рассматривать не будут. Решение об отказе принял Савеловский суд Москвы, сообщило РИА «Новости» .

«Заявление считается не поданным», — указали в судебных документах, на которые сослалось агентство.

Сначала иск оставили без движения, поскольку в нем необходимо было устранить недостатки, однако их не исправили.

Трещев шесть раз пытался добиться рассмотрения иска против Пугачевой, подав его в Тверской, Савеловский и Пресненский столичные суды, а также в Одинцовский суд Московской области.

В некоторых инстанциях иски уже вернули, в других они пока без движения.

Ветеран Афганистана заявлял, что Пугачева в последнем нашумевшем интервью опорочила честь президента Владимира Путина, усомнилась в принимаемых им решениях, оскорбила как армию, так и правоохранительные органы. За это Трещев потребовал взыскать с артистки полтора миллиарда рублей.