Шейнман из сериала «Склифосовский» умер незадолго до 58-летия

Скончался актер Владимир Довжик, снявшийся в сериалах «Интерны», «Балабол» и «Склифосовский». В мае ему исполнилось бы 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского драмтеатра «Человек».

«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. <…> Театр „Человек“ скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками», — объявили его коллеги.

Довжик родился в Москве, окончил Театральный институт имени Щукина и с 1993 года начал сниматься в кино. В театр «Человек» пришел через пять лет, в качестве актера и режиссера работал над спектаклями «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу».

Среди самых известных работ Довжика — роль юриста в сериале «Бригада», друга Мони в фильме «Француз», владельца клиники Ефима Ширмана в «Интернах», нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском» и сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Его друг Михаил Седельников сообщил в группе театра «Человек», что причиной смерти стал инсульт.