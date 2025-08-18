Шеф-повар Ивлев рассказал, что участников кулинарной битвы находят через «Одноклассников»

В петербургском историческом квартале «Никольские ряды» 23 и 24 августа развернется гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Главным героем выступит известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев, который дал интервью Леди Mail .

Комментируя запланированную в программе кулинарную битву, Ивлев отметил, что участниками станут профессионалы, известные как «Ангелы шефа». Они прошли многочисленные телевизионные конкурсы канала «Пятница!».

«А вот блогеров нам помогает находить наш партнер — „Одноклассники“. Они предоставили целый пул увлеченных кулинарией людей, которые уверены в своих силах и готовы выйти на арену, чтобы помериться мастерством», — заявил шеф.

По его словам, социальные сети стали неотъемлемой частью подобного отбора.