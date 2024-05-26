Шеф-повар Александр Белькович стал новым гостем шоу «ОК на связи!»

В социальной сети «Одноклассники» вышел новый выпуск программы «ОК на связи!» , специальным гостем которой стал телеведущий, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович. Он рассказал, как выбрать ресторан в чужом городе, где в России лучшая шаурма, а также про «обратную сторону медали» шоу «100 мест, где поесть».

Белькович поделился лайфхаками по выбору ресторана в незнакомых городах. По его словам, для начала нужно посмотреть, нет ли в интернете шоу «100 мест, где поесть» в этом городе, чтобы выбрать лучшее и уже проверенное заведение по рекомендациям.

«У нас там прямо целая система проверок: с выездом, скаутингом, ребята смотрят все, проверяют на своей шкуре, а потом говорят: „Шеф, вот это место достойно, мы туда по какой-то причине“», — объяснил ресторатор.

Сам же он выбирает следующим образом: заходит в карты, смотрит какие-то места, которые ему нравятся, нажимает на фотографии, причем отзывы не читает. Белькович легко определяет по фото и меню, стоит ли идти туда или нет. В этом эму помогает 15-летний опыт работы ресторатором.