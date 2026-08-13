Черные ботильоны — вечная классика, но осенью 2026 года у них появился серьезный конкурент. Голливудская актриса Шарлиз Терон представила одну из самых заметных обувных тенденций нового сезона — белые ботильоны на шнуровке, пишет «Петербург2» .

Осенью 2026 года в тренде будут светлые ботильоны и закрытые туфли на шнуровке. Модные дома Prada, Marni и Alexander McQueen уже представили обувь с отсылками к викторианской эстетике.

Во время промотура фильма «Одиссея» в Сеуле Шарлиз Терон появилась в эффектном черном образе от Celine. Длинное атласное платье с выразительной драпировкой она дополнила солнцезащитными очками и белой обувью на шнуровке с небольшим каблуком. Именно обувь стала неожиданным акцентом образа. На фоне черного платья белая пара выглядела особенно заметно, но при этом не спорила с лаконичной эстетикой комплекта.

Эксперты отмечают, что мода последних сезонов постепенно отходит от исключительно минималистичной обуви. На первый план выходят детали, которые еще недавно могли показаться старомодными: ремешки, шнуровка, вытянутые формы и элементы, напоминающие обувь прошлых десятилетий.

Среди ключевых обувных направлений сезона эксперты выделяют модели со шнуровкой, классические оксфорды, двухцветные туфли и пары с Т-образным ремешком. Поэтому белая пара Терон выглядит не просто необычной деталью звездного образа, а вполне логичным продолжением большой модной тенденции.

С чем носить белые ботильоны осенью 2026 года? Самое безопасное сочетание — с прямыми или слегка свободными джинсами и объемным трикотажем. Белая обувь освежит привычный осенний комплект и станет акцентом без дополнительных аксессуаров. Также белые ботильоны будут эффектно смотреться с черным, графитовым, шоколадным, бордовым и темно-синим. Благодаря контрасту даже самый простой комплект будет выглядеть интереснее.