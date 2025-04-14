Шансонье Григорьев рассказал, что его дочь помогает ему пережить потерю супруги

Известный шансонье Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека, полтора года назад потерял супругу Елизавету. С тех пор он живет ради работы и дочери Марии, которой скоро исполнится 13 лет. Артист активно гастролирует с программой «25 лет на сцене». В интервью сайту KP.RU он признался, что дочь помогает ему переживать потерю.

«Она самостоятельный, ответственный, серьезный человек. В один миг, лишившись матери, она не раскисла, не распустила нюни. Мы старались в те минуты поддерживать друг друга и быть вместе. Так и по сей день», — сказал Григорьев.

Мария старается радовать отца своими успехами в учебе. Они поддерживают друг друга в трудные времена. «Я работаю, езжу на гастроли, Маша учится, старается не огорчать меня неважными отметками и плохой учебой», — говорит артист.

В минувшие выходные Евгений Григорьев в 14-й раз стал лауреатом премии «Шансон года». Он продолжает писать популярные песни как для себя, так и для других исполнителей.