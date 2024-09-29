Шаман ответил на упреки за использование иностранной техники

Певец Шаман (Ярослав Дронов) допустил, что Россия имела отношение к созданию импортной техники. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он ответил на упреки за ее использование.

Артист предложил недоброжелателям выяснить, чем вдохновлялись разработчики американских смартфонов, автомобилей и технологий. Шаман допустил, что без российской музыки они могли не выпустить свои изобретения.

«Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова?» — сказал он.

Шаман прославился песней «Я русский» и стал частым гостем на крупных концертах. На Дне народного единства в Санкт-Петербурге в 2023 году он нажал на символическую красную кнопку, а на открытии выставки-форума «Россия» в Москве исполнил национальный гимн.