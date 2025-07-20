Шаман объяснил, почему выбрал себе в пару Мизулину

Российский певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал о своих чувствах к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и даже назвал причину, почему начал строить с ней отношения. Об этом сообщил News.ru .

О личной жизни Дронова на VK Fest спрашивала телеведущая Ксения Собчак.

«Почему она (Мизулина — прим. ред.), вопрос был? Потому что я ее люблю», — кратко и ясно ответил певец.

Слухи об их романе начали ходить очень давно. Пара не давала четких комментариев, а зимой певец даже после поцелуя говорил, что его с Мизулиной «объединяет любовь к России». Уже тогда в Сети Ярославу не особо верили. Позже пара публично объявила об отношениях.