Шаман объяснил, почему выбрал себе в пару Мизулину

Российский певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал о своих чувствах к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и даже назвал причину, почему начал строить с ней отношения. Об этом сообщил News.ru.
О личной жизни Дронова на VK Fest спрашивала телеведущая Ксения Собчак.
«Почему она (Мизулина — прим. ред.), вопрос был? Потому что я ее люблю», — кратко и ясно ответил певец.
Слухи об их романе начали ходить очень давно. Пара не давала четких комментариев, а зимой певец даже после поцелуя говорил, что его с Мизулиной «объединяет любовь к России». Уже тогда в Сети Ярославу не особо верили. Позже пара публично объявила об отношениях.
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