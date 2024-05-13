Серябкину сравнили с Бритни Спирс после танцев на камеру в полуголом виде | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 18:43 Серябкину сравнили с Бритни Спирс после танцев на камеру в полуголом виде Станцевавшую в полупрозрачной юбке певицу Серябкину сравнили с Бритни Спирс Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой смартфона в полупрозрачной юбке и белом лифе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram*.

«Когда похудела к лету, а его все еще нет», — подписала артистка видео.

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На кадрах певица исполняет зажигательные танцы в белом откровенном наряде и красных туфлях. Поклонники сразу же заметили сходство Серябкиной с ее американской коллегой, которая также любит танцевать в доме перед камерой и выкладывать кадры в Сеть.

«Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», Это Бритни Спирс 2?», «Что-то на бритниспирском», «Бритни по-русски», — отметили в комментариях под постом певицы пользователи.

Ранее Серябкина в беседе с телеведущей Анфисой Чеховой рассказала о своем детстве. В частности, артистка вспомнила, как разочаровала отца.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.