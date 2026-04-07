Серябкина заявила о намерении контролировать переписку сына до его совершеннолетия

Певица Ольга Серябкина, известная под псевдонимом SERYABKINA, поделилась своими взглядами на воспитание ребенка в условиях современных цифровых рисков. В беседе с KP.RU артистка выразила убеждение в необходимости контроля за переписками сына до достижения им 18 лет.

«Все, что можно контролировать, до 18 лет лучше контролировать», — подчеркнула Серябкина.

Она отметила, что после совершеннолетия уровень контроля можно смягчить, так как к этому времени ребенок накопит достаточно жизненного опыта.

Напомним, что в конце 2021 года Ольга Серябкина и бизнесмен Георгий Начкебия стали родителями сына Луки. Артистка стремится к всестороннему развитию ребенка, избегая при этом чрезмерной нагрузки.