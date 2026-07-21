Серябкина рассказала, как воспитывает сына, Самойлова анонсировала новую песню: чем запомнился Super Fun Club на VK Fest

Площадку Super Fun Club за два дня фестиваля VK Fest посетили 44 артиста, музыканта и блогера, которые поделились с Super новостями о личной жизни, карьере и будущих проектах.

Среди первых пришедших оказался актер Даниэль Вегас. Исполнитель главной роли в ромкоме «Твое сердце будет разбито» признался, что сейчас его главное увлечение — работа: «Сердце свободно и занято профессией».

Еще одной гостьей площадки стала Ольга Серябкина. Певица поделилась секретами воспитания сына, который, по ее словам, никогда не будет разбрасывать носки по углам.

«На разном возрастном этапе у мамы разные задачи. Моему ребенку скоро будет пять. Что я для себя выяснила: я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Очень важно, когда он переодевается, чтобы он правильно сложил свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребенку лучше. У моего сына точно не будет носков в углу», — рассказала Серябкина.

Одним из самых обсуждаемых гостей стал Алексей Жидковский. Блогер появился с короткой стрижкой и бородой. По словам Алексея, он вдохновился образом молодого Стаса Михайлова и решил попробовать что‑то новое.

Оксана Самойлова поделилась подробностями своей музыкальной карьеры. По ее словам, дебютный трек «Мамми» стал лишь знакомством слушателей с ней как с артисткой, а следующая песня будет совсем другой:

«Первый трек был такой интродьюс, раскрывающий мое состояние и меня как личность. Следующая песня будет веселая и попсовая история. Грустить мне некогда».

Также Самойлова прокомментировала волну критики в адрес Марьям Тилляевой после участия в реалити-шоу. По словам Самойловой, к любым проявлениям знаменитостей, которые участвуют в телевизионных проектах, она относится с пониманием.

За два дня фестиваля Super Country Club посетили Жасмин, Оксана Самойлова, Ольга Серябкина, IOWA, Сергей Приказчиков, Даниэль Вегас, Газан, Ева Власова и другие.