Сергея Бурунова заметили на публике с новой спутницей

Актер Сергей Бурунов появился на публике с новой спутницей. Об этом сообщило издание Super .

Сам Бурунов обычно не комментирует свою личную жизнь. Он до сих пор не был женат, у него нет детей. Артисту не раз приписывали романтические отношения с различными женщинами. Ходили слухи о его связях с Нонной Гришаевой и возможном предложении руки и сердца Анне Уколовой.

Недавно на премии Художественного театра его увидели в сопровождении 35-летней Екатерины Леви, которая, по данным издания, не имеет отношения к российскому шоу-бизнесу и занимается частным предпринимательством.

На церемонии Бурунов и Леви появились вместе, держались за руки и ушли до официального завершения мероприятия.

Ранее стало известно, что внучка певицы Софии Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США Максом Лернером.