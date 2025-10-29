Сергей Жуков заявил, что использовал авторитет для продвижения своих детей

Некоторые знаменитости стремятся вывести своих детей на сцену, несмотря на отсутствие таланта. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал певец Сергей Жуков.

По его словам, кумовство и непотизм — распространенное явление в шоу-бизнесе. Лидер группы «Руки вверх!» признался, что и сам не раз пользовался авторитетом для продвижения детей.

«Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актерского таланта, то я бы заменил их на других актеров — более профессиональных», — отметил артист.

Он также добавил, что некоторые звезды готовы даже заплатить за участие в важных концертах.