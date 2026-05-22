Сергей Жуков выразил благодарность молодежи за интерес к своей музыке

В 2026 году старые треки Сергея Жукова стали наиболее популярными среди слушателей. Как отметил лидер группы «Руки Вверх!», большую часть запросов на его песни отправляет молодежь. Об этом написала Общественная служба новостей .

По мнению Жукова, такой успех связан с тем, что представители поколения Z, не заставшие девяностые годы, стали романтизировать этот период благодаря кино и музыке. Он поделился этой мыслью в беседе с Общественной службой новостей.

Певец подчеркнул, что ему очень приятно осознавать, что его творчество вызывает интерес у нового поколения.

«Это всегда приятно, когда новое поколение воспринимает твое творчество», — сказал Жуков.