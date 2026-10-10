Сергей Жуков рассказал, что перестал обижаться на шутки о лишнем весе

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что спокойно относится к критике и шуткам о своей фигуре. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу» .

По словам артиста, в начале карьеры негативные публикации в газетах вызывали у него бурную реакцию. Сейчас Жуков относится к этому иначе. На премьере фильма «Руки вверх! 2» он отметил, что за долгую карьеру привык к обсуждению не только творчества, но и тела. Исполнителя годами упрекали за лишний вес, но теперь такие высказывания его не задевают.

Музыкант добавил, что новый фильм позволил ему «обнажить душу» перед аудиторией — как доброжелательной, так и не очень. Он также признался, что любит свой вес и призвал хейтеров писать больше.

«Руки Вверх! 2» — биографический музыкальный фильм, продолжение истории группы. Если первая часть рассказывала о становлении коллектива в 1990-х, то сиквел переносит действие в 2000-е и наши дни: в центре внимания — личная жизнь Сергея Жукова, его семья, кризисы и попытки сохранить важное рядом. Премьера в кинопрокате состоится 15 октября.