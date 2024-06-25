Сергей Светлаков снялся на фоне горящей машины

Юморист и актер Сергей Светлаков опубликовал видео со съемок в Геленджике. В кадре артист стоит на фоне горящего грузовика. Роликом он поделился в своем Telegram-канале .

«Начали снимать в Геленджике», — подписал публикацию Светлаков.

Актер принял участие в фильме «Беляковы в отпуске» про своего персонажа из скетчкома «Наша Russia», который постоянно разговаривал с телевизором. Артист также поделился впечатлениями от съемок, добавив, что не только работает с коллегами, но и отдыхает.

«Очень здесь красиво, очень душевно. Я отдал свой паспорт, надеюсь, у меня будет прописка именно этого отеля», — добавил Светлаков.

По сюжету фильма семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию. Однако оказывается, что персонаж Светлакова по ошибке оплатил номера на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Там же герои встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым завидуют со школьной скамьи. Кроме того, на след Беляковых, ночующих в гостинице нелегально, выходит главный менеджер заведения.

Ранее Светлаков заявил, что не считает себя актером. Он отметил роль режиссеров и продюсеров в своем перевоплощении на экранах.