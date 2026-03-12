Сергей Пенкин рассказал о предстоящем концерте в Кремлевском дворце после выступления в Пензе
В Пензе прошел юбилейный концерт певца и музыканта, заслуженного артиста России Сергея Пенкина. Артист пообщался с журналистами и рассказал о своем творческом пути и предстоящем концерте в Государственном Кремлевском дворце, написала «Пенза-пресс».
Сергей Пенкин, которому в этом году исполнилось 65 лет, ведет активный образ жизни и продолжает заниматься творчеством. Он преподает вокал в собственной школе и держит себя в отличной форме.
«Движение — это жизнь», — уверен артист.
Концерты Сергея Пенкина — это музыкальная терапия, призванная дарить людям светлое настроение и эстетическое наслаждение.
Через несколько дней в «Доме офицеров» будет организован пятый, юбилейный вокальный конкурс Сергея Пенкина «Золотая октава». Участники смогут выйти на большую сцену и продемонстрировать свой голос профессиональному жюри.
21 марта состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на концерт уже полностью проданы.