Сергей Лазарев выступил на последнем звонке в Нижнем Новгороде

Певец Сергей Лазарев посетил последний звонок в школе № 47 Советского района Нижнего Новгорода. Ранее ученики образовательного учреждения записали видеоролик с приглашением для артиста, сообщила pravda-nn.ru .

После окончания официальной части мероприятия Лазарев обратился к выпускникам с торжественной речью. Затем он исполнил песню «В самое сердце» и сфотографировался с педагогами, родителями и учениками.

Выпускники опубликовали видеоролик с приглашением в социальных сетях. В сообщении подростки отметили, что их последний звонок состоится 26 мая, а у Сергея Лазарева запланированы концерты в Нижнем Новгороде 25 и 26 мая.