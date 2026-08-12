Сергей Лазарев назвал конверты с деньгами для благотворительных фондов лучшим подарком от поклонников

Российский певец Сергей Лазарев рассказал KP.RU , что для него является самым желанным подарком от фанатов. На гастролях ему дарят множество разных вещей, но, по словам артиста, самое ценное — это конверты с деньгами для благотворительных фондов.

Исполнитель поделился, что такая традиция сложилась у него с поклонниками по всей стране. Вместо цветов фанаты переводят любую сумму в благотворительные фонды и дарят ему чеки о переводе в конвертах.

Лазарев выразил благодарность всем поклонникам за поддержку этой традиции, которая помогает многим нуждающимся.