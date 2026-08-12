Сергей Лазарев назвал конверты с деньгами для благотворительных фондов лучшим подарком от поклонников
Российский певец Сергей Лазарев рассказал KP.RU, что для него является самым желанным подарком от фанатов. На гастролях ему дарят множество разных вещей, но, по словам артиста, самое ценное — это конверты с деньгами для благотворительных фондов.
Исполнитель поделился, что такая традиция сложилась у него с поклонниками по всей стране. Вместо цветов фанаты переводят любую сумму в благотворительные фонды и дарят ему чеки о переводе в конвертах.
Лазарев выразил благодарность всем поклонникам за поддержку этой традиции, которая помогает многим нуждающимся.