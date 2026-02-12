Семья Бондарчуков показала фото страдающей ДЦП дочери Федора и Светланы

Семья Бондарчуков решила обнародовать фотографию 26-летней дочери Федора от первого брака — Варвары, которая страдает ДЦП. Первый за долгое время кадр с ней появился в телеграм-канале семейного благотворительного фонда.

Организация, созданная актером и режиссером Федором Бондарчуком и его сыном Сергеем четыре года назад, занимается в России ранней помощью детям с множественными нарушениями. Фонд стремится создать доступную среду для таких детей и помочь им адаптироваться в обществе.

В канале фонда отметили, что создатели на примере своей истории понимают, как важно сопровождать семьи с больными детьми с самого начала.

«Двадцать шесть лет назад родилась их Варя — у нее ДЦП, — которая и послужила вдохновением для создания фонда», — говорится в сообщении.