Семенович показала свою фигуру в купальнике

Анна Семенович показала фигуру в бикини на отдыхе в Турции

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике в Турции и показала фото поклонникам. Снимок появился в ее аккаунте в социальных сетях.

Судя по снимку, 46-летняя певица позировала перед камерой во время отдыха на пляже. На Семенович было синее бикини с растительным принтом и топ, который подчеркивал ее грудь.

Один из подписчиков спросил исполнительницу о том, уменьшается ли объем ее бюста при похудении, что якобы свойственно женскому организму.

«Меня это не касается», — написала в ответ Семенович.

Бывшая солистка группы «Блестящие» ранее призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. По словам Семенович, она начала активно худеть для съемок в проекте, поэтому исключила из рациона вредные блюда.

До этого Семенович пыталась скинуть вес с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Эти таблетки она использовала по рекомендации врача.