Сексуальные игры Павла Воли и Ляйсан Утяшевой покажут в кинотетрах

Телеведущий Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева рассказали о съемках в фильме «Невероятные приключения Шурика». Супруги поделились интересными деталями в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Комик намекнул, что снялся в любовной сцене с Утяшевой.

«Я никогда не думал, что наши с Ляйсан сексуальные игры будут снимать на камеру и показывать в кинотеатрах!» — сказал Воля.

Он также рассказал, что в новогоднем фильме сыграли Марина Кравец, Наталия Медведева и другие известные артисты. «Невероятные приключения Шурика» выйдут в прокат 11 декабря, а в новогоднюю ночь россияне смогут увидеть картину на ТНТ.

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева ранее ответила на слухи о разводе с комиком, писали «Известия».

До этого Воля рассказал о своем отпуске в Калининграде. Во время отдыха телеведущий чуть не утонул, катаясь на лодке по реке Преголе.