Седокова раскрыла, как жестко ее сыну рассказали о смерти Яниса Тиммы

Незнакомый мальчик рассказал сыну артистки Анны Седоковой Гектору о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети певицы.

Седокова уточнила, что не знает, какой именно это был день. По ее словам, в тот момент она лежала в больнице и «помнит только врачей», которые «спасали меня». Гектора же певица отправила в баскетбольный лагерь. Вожатых попросили не рассказывать ему о смерти Тиммы.

Но в лагере к сыну Анны Седоковой подошел незнакомый ребенок. Он сказал, что знает о смерти Яниса Тиммы, а потом спросил «что такое суицид».

После этого, написала певица, она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть рядом со своим сыном в это время. Она приняла решение увезти Гектора «подальше от всего».

«Я падала в обморок, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности „замирать“», — объяснила Анна Седокова.