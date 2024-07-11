Сделано на высоком уровне. Пластический хирург оценил «новое» лицо Кадышевой

Пластический хирург Балкизов оценил операции Кадышевой в миллион рублей

Фото: РИА «Новости»

Певица Надежда Кадышева сделала пластику лица, заплатив за процедуры более миллиона рублей. Такое предположение в интервью сайту Passion сделал пластический хирург Вячеслав Балкизов.

По его мнению, артистке подтянули кожу лица и век.

«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало», — подчеркнул он.

Хирург считает, что первая процедура может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика — 250 тысяч рублей и более. Специалист обратил внимание на хорошо очерченный овал лица пациентки и его четкие контуры. Он не исключил, что народная артистка России воспользовалась такими процедурами, как лифтинг, контурная пластика и филлеры.

Ранее 18-летняя Аврора Киба, ставшая избранницей певца Григория Лепса, рассказала о проведенной пластической операции.

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