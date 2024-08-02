«Счастье любило тишину». Ксения Бородина показала фото с бойфрендом

Телеведущая Ксения Бородина сфотографировалась в объятиях молодого человека, которого долгое время скрывала от поклонников. Снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На одном из кадров звезда обнимает в лифте мужчину, который целует ее в шею. На другой фотографии он положил руку на ее бедро.

«Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P. S. Счастье любило тишину», — написала звезда в своем блоге.

Бородиной приписывают роман с участником шоу «Последний герой» и блогером Николаем Сердюковым. Более того, у молодого человека на фото обнаружили такой же шрам, как у него.

Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужчин. У Сердюкова в свою очередь есть дочь от блогера Алины Акиловой.

Ранее Бородина устроила скандал в аэропорту. Она вклинилась на посадку в самолет без очереди, так как купила билет в бизнес-класс.

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